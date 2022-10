Le podcast de Rose, "En Studio avec Bashung" et Roy Orbinson pour l'anniv' de Julia Roberts

Petit conseil podcast, la chanteuse Rose vient de lancer le sien, il s'appelle ''Contre-addictions'' !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Rose avait dévoilé dans son dernier album Kérosene, sorti juste avant le confinement, ses problèmes d'addiction à l'alcool et à la cocaïne, aujourd'hui libérée de ses démons elle invite chaque semaine un spécialiste pour aborder ces questions pas faciles, les entretiens sont vraiment fluides et on apprend plein de choses !

à réécouter Rose

Nouveau livre sur Alain Bashung et celui là mon vieux, il est terrible ! Dans ''En studio avec Bashung'', c'est le nom du livre, l'auteur Christophe Conte nous emmène là où on n'aurait jamais pu aller... dans le secret du studio. Ce qui s'y passe, ce qui s'y joue, ce qui s'y dit... album après album, avec ou sans ivresse, sûr de lui ou complètement paumé, c'est un Bashung très intime mais sans aucun ragot, bref tout ce qu'on a envie de lire!

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

à réécouter Alain Bashung : Gaby Oh Gaby

Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Julia Roberts ! 55 ans comme Joey Starr hier. Mais que fait-elle dans cette chronique musique ? Julia Roberts chante comme une casserole, on le sait bien depuis la scène du bain de Pretty Woman ! Et bien justement, Pretty Woman, ne jamais perdre une occasion d'écouter le grand Roy Orbinson.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Allez, bonne journée et n'oubliez pas de chanter !