Le premier album d'Aurélie Saada, la tournée de Véronique Sanson et les mémoires de Brian Johnson

Ca y est, il est sorti depuis vendredi ! ''Bomboloni'', le premier album solo d'Aurélie Saada, chanteuse merveilleuse découverte au sein du duo Brigitte.

Ses origines tunisiennes, son amour pour les guitares, sa passion pour la cuisine et les grandes tablées, les youyous et beaucoup, beaucoup de paillettes sur les robes... Elle a tout mis dans ce disque ! Elle était d'ailleurs l'invitée d'Emilie dans Décibels, l'émission!

Véronique Sanson repart en tournée !

Hasta Luego, c'est le nom de cette série de spectacles adorés par toutes celles et ceux qui ont eu la chance de voir Véronique Sanson sur scène récemment. Grande forme, beaucoup d'humour, musiciens au taquet et des chansons toujours hallucinantes de beauté et de modernité.

Véronique Sanson reprend ses concerts samedi à Montpellier, puis Marseille, Nice et St Lo, les 3 dates parisiennes fin novembre aux Folies Bergère sont complètes, donc rendez-vous au Palais des Sports les 23 et 24 mars 2023, il y a des dates partout en France jusqu'au mois de mai.

Enfin les gros durs du hard rock étant aussi de grands sensibles et souvent très marrants, je vous recommande chaudement la lecture des mémoires de Brian Johnson, chanteur d'AC/DC depuis l'album Back in Black, ça s'appelle ''Les Vies de Brian'' et c'est encore plus rock'n'roll que ce que vous pensez!