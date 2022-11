Le retour d’Iggy Pop et de Starmania et la chanson de soutien au combat des iraniennes

Ce n'est pas le dernier des Mohicans, mais pas loin... Iggy Pop revient !

Gros son ! Iggy à 75 ans n'a toujours pas atteint l'âge de raison, la nouvelle chanson s'appelle “Frenzy”, premier extrait de son 19e album, en collaboration avec des membres des Red Hot Chili Peppers et de Guns N Roses... Rock n’roll is not dead !

Le combat du peuple iranien pour sa liberté, largement porté par les femmes iraniennes qui risquent leurs vies en retirant leur voile obligatoire dans la rue, a besoin d'autant de médiatisation que possible. Et une bonne façon de faire voyager ces idées, c'est la musique !

"Barayé" est LA chanson de ce mouvement, Coldplay l'avait reprise sur scène le mois dernier, et en France c'est le collectif 50/50 qui la met en lumière, avec des orchestrations signées Benjamin Biolay et les voix de Chiara Mastroiani, Yael Naim, PR2B ou encore Gwendal Marimoutou. Le clip est sur YouTube, faites tourner !

Le retour de Starmania plus de 40 ans après l'original, on avait la trouille, et ben on avait tort !

Le spectacle a commencé la semaine dernière à la Seine Musicale et c'est bien simple : Tout le monde y trouve son compte : les fans qui apprécient le respect de l'œuvre de Michel Berger et Luc Plamondon, ces chansons incroyables seules vraies stars du show puisque le casting est composé de chanteurs et chanteuses inconnus du grand public, et les amoureux de grands spectacles sont servis avec une mise en scène époustouflante.

Pari gagné ! La tournée Starmania démarre dans 3 mois, la billetterie est ouverte.