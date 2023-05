Le retour de Blankass et la tournée de -M

La chanteuse britannique Lily Allen fête ses 38 ans ! Et la vie lui semble plutôt agréable, en couple avec l'acteur de "Stranger Things" David Harbour. Il ne manquerait plus que des nouvelles chansons... L'appel est lancé.

Le rock français reprend des couleurs avec Blankass. 20 ans après les premiers tubes, le groupe porté par les frères Ledoux continue son chemin et vient de sortir "Si possible heureux", son septième album, porté par le single "Je sais que tu sais".

Blankass - Je sais que tu sais (Clip officiel)

On retrouve le verbe en français, l’observation du monde, les guitares et quelques amis en duos à l’image de Gauvain Sers, Vianney ou Stéphane Eicher. Et pour la petite anecdote, Johan Ledoux, le guitariste et compositeur du groupe est désormais acheteur dans l’émission "Affaires conclues" animée par Sophie Davant sur France 2 !

Le chanteur -M-, Matthieu Chedid, est sur les routes de France et vient de sortir un nouveau single, "Mogodo" :

-M- Mogodo (Clip officiel)

Titre co-composé avec son père Louis Chedid et qui permet a M de laisser son âme d’enfant s’exprimer tout en remontant le temps à travers une série de photos ambiance 70’s. Le clip est signé Emilie Chedid, la sœur de -M-. Courrez voir M, sa tournée "En révalité" continue le 10 mai au Mans, le 11 à Nantes, puis Caen, Rennes, Lille, Orléans, Limoges, ou encore St Etienne.