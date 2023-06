Le retour de Norah Jones, les 10 nominés au Prix Joséphine et un mag' consacré à Gainsbourg et Birkin

Nous sommes le 26 juin, c'est l'anniversaire de la mort de l'artiste hawaïen Israel Kamakawiwo'ole, plus connu sous le nom de IZ, qui nous avait ébloui avec sa reprise de "Somewhere over the rainbow".

Vingt ans après son premier essai, ''Come away with me'', récompensé par 5 Grammy Awards et plus de 20 millions d'exemplaires vendus, Norah Jones est de retour avec un titre inédit.

On ne sait pas si un album est prévu dans la foulée, mais on a rencard avec Norah Jones sur scène, à la Seine Musicale à côté de Paris les 5 et 6 juillet, puis aux festivals Jazz à Vienne et Jazz in Marciac. Enfin si vous parlez un petit peu anglais je vous recommande son podcast ''Norah Jones is Playing Along'' dans lequel elle reprend des chansons culte avec ses invités.

Le Prix Joséphine, c'est une sorte d'anti-Victoires de la Musique, où un jury composé uniquement d'artistes distingue les 10 albums les plus remarquables de la saison. Le palmarès, décidé entre autres cette année par Eddy De Pretto, Ibeyi et Feu Chatterton, est délicieusement éclectique avec les chansons pop de Voyou, la contralto Blaubird, le rappeur Benjamin Epps, l'électro orientale d'Acid Arab ... et notre chouchou, invitée il y a quelques semaines dans Décibels, surdouée et habitée: Zaho de Sagazan !

Une voix tellement singulière, validée par le public et la presse mais également par les artistes, c'est toute la saveur de ce prix... Vous avez donc tout l'été pour vous régaler à découvrir la sélection des 10 albums distingués par le prix Joséphine, et à la rentrée le Grand prix sera remis à l'un de ces dix. C'est November Ultra qui avait gagné l'an dernier.

''Légende'', c'est un magazine, c'est beau comme un livre, les photos sont toujours sublimes et les portraits fouillés. Le numéro 12 est en kiosque pour l'été, consacré à Birkin et Gainsbourg !

