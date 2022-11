Le retour spectaculaire de Robert Charlebois, le 2ème album d'Ofenbach et l'incertitude des festivals en 2024

L'invité de ce lundi chez Wendy Bouchard dans ''Ma France'', c'est l'auteur-compositeur-musicien-chanteur-comédien québécois Robert Charlebois, 25 albums en 55 ans de carrière, ça pose le bonhomme!

Robert Charlebois de retour en France pour un grand concert au printemps prochain: ''Robert en CharleboisScope'', qui mêlera ses grands succès et des projections vidéo spectaculaires. Il dit tout à Wendy Bouchard dans ma France, c'est à 13h sur France Bleu et quand vous voulez sur l'application ICI.

Ce n'est plus du tout l'été mais comme la cigale on va danser, avec le duo électro Ofenbach. Ils ont déjà fait 3 fois le tour de la terre pour ambiancer les foules et nous ont offert un magnifique France Bleu live à La Ciotat en septembre... Ils s'apprêtent à sortir vendredi leur 2ème album ''I'', on patiente avec le premier titre :

L'album ''I'' sort vendredi.

Nouvelle inquiétante pour les fans de concerts que nous sommes ! Les JO de Paris, du 26 juillet au 10 août 2024, pourraient bien mettre des bâtons dans les roues des festivals, en tous cas c'est le plan du Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il va réquisitionner énormément de forces de l'ordre pour la sécurité des JO, quitte à compromettre la tenue de nos festivals préférés. On suit le dossier, en se rappelant que la musique live, il n'y a rien de plus beau !