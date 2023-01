Les 50 ans d'un album culte, le deuxième album d'Hervé et la fin des tournées pour Eddy Mitchell

Même si ça file toujours un sacré coup de vieux, les éditions anniversaire des albums cultes rappellent surtout de bons souvenirs... alors vous, vous étiez où il y a 50 ans, à la sortie de ce monument de Pink Floyd ?

"The Dark Side of the Moon", album culte de Pink Floyd sorti il y a 50 ans. L'anniversaire est célébré avec un coffret comprenant : l’album remasterisé + un album live enregistré en 1974 + un beau bouquin de 160 pages avec des photos de l'époque + la réplique du 45T de ''Money''. Ca coûte de 50 à 250 euros selon les versions et ça sort le 24 mars.

Vous vous souvenez du jeune Hervé ? Il avait ensoleillé le confinement de 2020 avec un clip tourné entièrement dans sa cuisine !

Son 1er album "Hyper" avait... HYPER bien fonctionné, et Hervé avait été sacré ''Révélation de l'Année'' aux Victoires de la Musique 2021. Son retour est donc une... HYPER bonne nouvelle ! L'album ''Intérieur Vie'' sortira le 24 mars, et on a déjà un premier extrait dans lequel Hervé met à l'honneur ses origines bretonnes :

Eddy Mitchell a décidé de ne plus donner de concerts :"La scène, j'ai commencé j'avais 14 ans, j'en ai bientôt 81, ça suffit". Effectivement même avec la réforme des retraites il a bien tous ses trimestres Monsieur Eddy. Il promet de nous donner de ses nouvelles en disque ,ça va on est rassurés !