Les années Yé-yé de la SACEM, une réédition pour IAM et les adieux de Peter Frampton

Le musée de la SACEM propose une nouvelle expo virtuelle sur son site internet, et elle est consacrée aux années Yé-yé :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Véritable lame de fond qui a changé le paysage musical français entre 1959 et 1966, mais aussi bousculé la société ! Les yéyés étaient partout : radio, télé, ciné et la vieille garde bien obligée de leur laisser la place tant la jeunesse les réclamait à corps et à cris ! Les pochettes, les contrats, les souvenirs, les chiffres, et les chansons évidemment... il y a tout dans cette expo bien documentée sur le site du Musée de la SACEM.

à réécouter Sheila invitée de France Bleu Midi

IAM : c'est Marseille, c'est du rap, c'est un tube gigantesque (Je dans le MIA) mais pas que ! Si vous n'avez jamais écouté l'album culte ''L'école du Micro d'Argent'', profitez de la réédition des 25 ans pour rattraper tout ça!

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des chansons qui font mouche sur les inégalités sociales, sur la place des femmes, celle des enfants, des références aux légendes chinoises et à Star Wars, c'est un album indispensable, écoulé à plus d'1 million 1/2 d'exemplaires depuis sa sortie en 1997. Les éditions 4 CD ou 4 VINYLES + POSTER seront disponibles dès le 25 novembre, cadeau de Noël idéal si vous avez des fans de rap dans la famille!

A 72 ans, le guitariste et chanteur anglais Peter Frampton raccroche les gants, sa tournée d'adieux passera par Paris jeudi prochain le 10 novembre, ensuite basta ! Ciao l'artiste

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix