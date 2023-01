Les chanteurs préférés des Français et une presque nouveauté de Madonna

Dites donc on a un doute là avant de commencer... On vous a pas souhaité la bonne année ? Allez tous nos vœux, la musique en 2023 ça va être fou, promis !

Au mois de janvier, ça ne change jamais, il y a : la galette des rois, l’augmentation du prix des clopes et le classement du JDD des personnalités préférées des français !

Ce qui ne change pas non plus, c'est que Jean-Jacques Goldman est toujours la personnalité préférée des français, au top du classement depuis 10 ans maintenant ! Bravo Jean-Jacques si ça pouvait vous inciter à sortir un nouvel album, le pays est prêt !

Autres chanteurs bien en place dans le classement entre 2 footballeurs et hommes politiques : Soprano à la 5ème place, Julien Doré, Francis Cabrel 12ème, Renaud, Vianney, Orelsan à la 36ème, et entré directement à la 8ème place, ce qu’on appelle dans le milieu une entrée fracassante, c’est Grand Corps Malade !

Toujours très mal servies dans le classement, mais représentant tout de même la moitié de la population, mesdames et messieurs les femmes : Francoise Hardy est 33ème, Mylène Farmer 30ème, et bravo aux talentueuses Louane et Clara Luciani qui représentent à merveille la nouvelle génération de chanteuses !

Au rayon international, on a presque eu une bonne nouvelle, Madonna a presque sorti une nouvelle chanson. Presque.

Cette chanson ‘’Back that up to the beat’’, c’est bien Madonna, elle l’a dévoilée sur Tik Tok fin décembre… mais ce n’est pas exactement une nouveauté ! Enregistrée en 2008, écartée de l’album Rebel Heart en 2014, elle s’est retrouvée il y a 3 ans dans les bonus de l’album Madame X et était passée inaperçue… bref un bon vieux fond de tiroir… mais magie d’internet, c’est maintenant qu’elle cartonne, et Mado, pas du genre à passer à côté d’un tube, nous la joue grand come back… allez c’est pas grave, Madonna forever !