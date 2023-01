Les chanteuses se vengent, un doc' autour de Clara Luciani et le retraite de Stone

On prendra bien une dose d'actu musicale ? Aujourd'hui 26 janvier, Michel Sardou sera exceptionnellement de bonne humeur (ou pas) en tous cas c'est son anniversaire, 76 ans !

Vous avez entendu parler de cette chanson dans laquelle la pop star colombienne Shakira atomise son ex infidèle le footballeur Gerard Piqué... mais vous n'avez pas eu le temps de l'écouter ? Et bien là voila !

''Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio...'' Ca ne vole pas très haut mais écoutez si ça la soulage, on valide ! Et dans la foulée de Shakira c'est la chanteuse américaine Miley Cyrus qui envoie un message à son ex-mari star d'Hollywood Liam Hemsworth, la chanson s'appelle ''Flowers'' :

Moins énervée que Shakira, Miley Cyrus chante juste qu'elle n'a pas besoin de lui pour s'acheter des fleurs et qu'elle ne regrette pas de l'avoir quitté. Bon en même temps elle a tourné le clip dans la maison où il l'aurait trompé...

Fans de Clara Luciani, sa grande et belle tournée se termine dans 5 jours à Paris-Bercy, mais elle ne vous quitte pas pour autant !

Le premier documentaire sur Clara Luciani, intitulé ''Ca commence comme ça'', arrive sur Prime Video le 8 février. Son enfance dans le sud, ses débuts à Paris, ses premières Victoires de la Musique, la préparation de son 2ème album pendant le confinement, ce doc est une mine d'infos et elle y a mis tout son coeur, c'est très touchant et sincère, et ça arrive dans 2 semaines donc sur Amazon Prime Video.

Enfin en plein débat sur la réforme des retraites, la chanteuse Stone se confie sur C8 : ''Je touche une retraite totalement ridicule de 1000 euros, je continue à gagner ma vie autrement, et heureusement, mais il ne faut pas compter sur la retraite".