Les débuts chaotiques de la série de The Weeknd et un doc' sur Wham !

On commence avec une célébration ! Le groupe mythique des années 80 Frankie Goes to Hollywood se reforme à l’occasion de l’Eurovision qui se déroule dans leur ville natale Liverpool ! A suivre sur France Bleu, partenaire de l'Eurovision à Liverpool.

On prend aussi des nouvelles de The Weeknd qui se lance dans le cinéma avec la série "The Idol" qu’il réalise et qui sera présentée hors compétition au Festival de Cannes cette année. L’artiste canadien signe le single "Double fantasy", la bande originale de la série !

The Weeknd ft. Future - Double Fantasy (Official Music Video)

Pas encore sur les écrans et la série défraie déjà la chronique : de nombreuses personnes ayant pu travailler sur le projet ont fait part d’un développement chaotique avec une histoire retournée quasiment entièrement. Pour découvrir "The idol" rdv sur la plateforme Max en juin prochain.

Restons dans l’univers visuel avec un documentaire en préparation sur Wham ! Un film qui sort pour célébrer les 40 ans du premier album du duo des années 80 formé par George Michael et Andrew Ridgeley.

Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go (Official Video)

Wham c’est 30 millions de disques vendus et le premier groupe occidental à s'être produit en Chine communiste. Un duo qui n’a duré que 5 ans mais avec des tubes au compteur. Ce documentaire qui sort le 5 juillet sur Netflix reviendra donc des débuts du groupe jusqu'à son gigantesque concert d'adieu au Wembley Stadium de Londres le 28 juin 1986. A noter qu’un best-of et un coffret collector sortiront également en juillet prochain.