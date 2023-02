Les démons aiment Rihanna, Booba aime Pierre de Maere et les souvenirs des Kinks

Aujourd'hui lundi 20 février, le roi du coup de soleil Richard Cocciante fête ses 77 ans et on souffle les 49 bougies d'Ophélie Winter.

C'est aussi l'anniversaire de Rihanna, 35 ans. La star américaine que vous avez vu partout ces derniers jours : son concert au SuperBowl, l'annonce de sa deuxième grossesse et l'arrivée cette année d'un nouvel album... vous vous dites c'est bon, Rihanna, je suis à jour ! Et bien non ! Le pasteur américain Gerald Johnson, célébrité religieuse et pas mal zinzin de Tik Tok, a des révélations à vous faire sur Rihanna: c'est aussi une star... en enfer!

Oui, le pasteur affirme avoir fait un court séjour en enfer en 2016 ! Il y a vu des démons, normal en enfer, des démons qui tenaient en laisse des hommes en flammes et qui chantaient ''Umbrella'' de Rihanna pour torturer les nouveaux arrivants. C'est cadeau, vous faîtes de cette info ce que vous voulez !

À lire aussi Super Bowl : Rihanna fait le show... et dévoile une nouvelle grossesse

Le rappeur Booba, gros dur à qui il arrive de se bagarrer dans les aéroports mais qui remplit le Stade de France et fait tomber 1 à 1 tous les influenceurs arnaqueurs de Dubaï, vient de mettre un coup de projecteur sur Pierre de Maere !

Booba a partagé sur Twitter une vidéo de Pierre de Maere, avec ce commentaire:

Et là, on rêve d'un duo Booba - Pierre de Maere au prochain France Bleu Live, affaire à suivre.

À réécouter Pierre de Maere pour son premier album "Regarde-moi"

Le groupe culte The Kinks, qui avec les Rolling Stones et les Beatles forment la sainte trinité du rock anglais des années 60, sort une jolie compilation pour fêter ses 60 ans... ''The Journey'' sortira en coffret le 24 mars et les Kinks racontent TOUS leurs souvenirs de l'époque dans un très gros très beau livret, à ne pas rater.