Les fiancailles de Marina Kaye, le retour du gagnant de Mickey 3D et la fin de la tournée de Clara Luciani

Les anniversaires du jour : la reine de la country Dolly Parton souffle 77 ans bougies et on se rêve en hippie à Woodstock avec Janis Joplin qui aurait eu 80 ans, et encore plein de belles choses à chanter c'est certain.

On commence par une bonne nouvelle, c'est pas tous les jours alors youpi : la jeune et talentueuse chanteuse Marina Kaye vient d'annoncer ses fiançailles !

Elle avait remporté ''La France a un Incroyable Talent'' à l'âge de 13 ans, puis 3 ans plus tard elle avait cartonné avec cette chanson ''Homeless''. Aujourd'hui, Marina Kaye a 24 ans, 3 albums au compteur et donc une jolie bague de fiançailles au doigt : félicitations !

Mickey 3D, on adore, ça fait 20 ans maintenant qu'on fredonne ''Respire'' à chaque rapport du GIEC. Mickey est de retour avec le 7ème album ''Nous étions des humains'' vient de sortir, et la critique est unanime : c'est très très réussi ! Il y a les fondamentaux de Mickey 3D, la voix un peu mélancolique, les textes tour à tour poétiques, politiques, nostalgiques et la guitare folk aussi !

Enfant des années 80, Mickey 3D aime le synthé et les boîtes à rythme, ça s'entend sur ce disque, ''Nous étions des humains''. Pas de tournée prévue ! Et quand Emilie Mazoyer lui demande pourquoi, Mickey 3D de répondre ''Ben j'ai pas trop envie'', et ça c'est une excellente raison !

Retrouvez l'intégralité de l'entretien d'Emilie Mazoyer et de Mickey 3D Mickey 3D

Clara Luciani termine en beauté sa tournée ''Respire Encore Tour''... 7 concerts avant la quille, ce soir elle est sur la scène de l'Arena de Montpellier et elle partage régulièrement sur ses réseaux sociaux le lien vers le site des Victoires de la Musique, pour voter pour sa chanson ''Cœur'' dans la catégorie ''Chanson de l'année'', c'est le public qui décide, à vous de jouer !