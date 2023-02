Les Guns N' Roses en France, Bertrand Cantat voudrait revenir et la tournée de Chantal Goya

L'expo Harry Potter, un dernier single pour Clara Luciani et un doc' sur Fatboy Slim

Aujourd'hui 17 février, c'est l'anniversaire du petit rouquin tatoué le plus célèbre du monde: Ed Sheeran ! 150 millions de disques vendus en juste 4 albums, on ne va pas lui faire un cadeau en plus, mais un petit bisou, et 32 bougies !