Les personnalités préférées des enfants, le retour d'Amanda Lear et un doc' sur Little Richard

Aujourd'hui mardi 28 mars, les "little monsters" du monde entier se donnent la main pour souhaiter un anniversaire dingo à Lady Gaga, en plein tournage de "Joker : Folie à deux".

Le Journal de Mickey a publié son classement annuel des personnalités préférées des enfants. Que des hommes dans le Top 10, dont 4 footballeurs. Bravo quand même à Olivier Giroud, numéro 1 de ce classement des chouchous des 7-14 ans. Le rappeur Soprano est le premier musicien, en numéro 4 et il faut donc attendre la quatorzième place pour trouver une femme : la chanteuse Angèle !

Angèle - Balance Ton Quoi [CLIP OFFICIEL]

Un jour peut-être ça changera... Tout le classement des personnalités préférées des enfants est disponible dans le Journal de Mickey.

Retour en grâce pour Amanda Lear ! Son tube disco ''Follow Me'' ressort du coffre aux trésors de 1978 grâce à la nouvelle pub du parfum Chanel Coco Mademoiselle !

Amanda Lear - Follow Me (Official Video)

Le site Charts In France révèle que, depuis que cette pub est sortie fin février illustrée par la chanson d'Amanda Lear, ''Follow Me'' est dans le Top 10 des titres les plus recherchés sur Shazam dans le monde entier, et grimpe grimpe grimpe sur iTunes. Amanda : une star is reborn.

Trois ans après sa mort, Little Richard sera à l'honneur au cinéma le mois prochain dans un documentaire intitulé ''I Am Everything''. Au programme la vie et l'œuvre de cet artiste, preuve vivante que les racines du rock n roll sont aussi noires et homosexuelles...

Little Richard - Tutti Frutti (1956)