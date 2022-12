Les souvenirs d'Etienne Daho, le Noël d'Alicia Keys et le remix 2022 de Magnolias For Ever

Trop occupés à faire bouillir de l'eau pour la journée internationale du thé (on ne s'ennuie jamais avec ces journées internationales...) vous avez un peu délaissé l'actualité musicale ? Pas grave, Emilie vous raconte tout ce qu'il se passe.

En ce moment en promo pour son très beau bouquin de souvenirs ''Etienne Daho : A secret book'', notre cher Etienne se lâche en interview et on en apprend de belles !

Invité dans l'émission de nos copains de France 5 ''C à vous'', et interrogé sur une photo du livre qui le montre tenant une petite ardoise avec son nom, de face et de profil au commissariat, comme dans les films, Etienne Daho a raconté qu'il avait en 1976 ''emprunté'' une 4L garée en bas de chez lui juste pour aller boire des coups en ville. Il avait évidemment l'intention de la rendre, sauf que la police passait par là, Daho en flag, d'où la photo au poste ! Je vous recommande ce livre en attendant ''Tirer la nuit sur les étoiles'', 13e album d'Etienne Daho, qui sortira début 2023.

La prodigieuse pianiste et chanteuse américaine Alicia Keys cède à l'heureuse tradition des albums de Noël avec ''Santa Baby'', disque qui mêle ses versions pleines de soul de grands classiques des fêtes et des reprises très bien choisies.

Parmi ces reprises : Happy Xmas (War is Over), l'originale était chantée par John Lennon et murmurée par Yoko Ono en 1971 pour protester contre la guerre du Vietnam, à adapter en 2022 pour le conflit de votre choix, en ce moment ce n'est pas ce qui manque...

Claude François Junior a décidé d'offrir un lifting à un des fleurons de la discographie de son père, ''Magnolias for Ever'', tube dont Cloclo disait ''C'est la première fois que je chante une chanson dont je ne comprends rien aux paroles'' !

Paroles un peu cryptiques, il est vrai, d'Etienne Roda-Gil. Les Magnolias repris et rajeunis piste par piste par le producteur Fred Falke.

Bonne journée, n'oubliez pas de chanter !