Les Victoires de la Musique, les mémoires du parolie d'Elton John et un concert des Pretenders

Aujourd'hui 10 février on envoie un camion de bisous à l’artiste qui nous a tous donné l’envie de vivre dans une maison bleue à San Francisco : Maxime Le Forestier a 74 ans.

Ce soir Les Victoires de la Musique sont à l'honneur sur France Bleu avec une émission spéciale de Décibels entre 19h et 21h animée par Laurent Petitguillaume et Emilie Mazoyer en direct des coulisses de la cérémonie ! On croise les doigts pour les jeunes révélations chouchous de France Bleu : Mentissa, Emma Peters, et notre Pierre de Maere !

Et on a hâte de retrouver celles et ceux qui vous ont fait chanter l'an passé, Stromae, Grand Corps Malade, Angèle, Orelsan, Clara Luciani et Juliette Armanet !

Les Victoires de la Musique c'est ce soir sur France Bleu à 19h !

Bernie Taupin, le parolier et complice de toujours d'Elton John, annonce la sortie de ses mémoires... Il en a vu, des trucs en 50 ans de show business... Et contrairement à Elton, il n'était pas défoncé donc il se souvient de tout!

Les mémoires de Bernie Taupin ''Life, Music, Elton, and me'' parleront évidemment de son tandem unique et magique avec Elton John, des histoires cachées derrière leurs plus grands tubes, mais aussi de rencontres inoubliables avec Bob Marley, Salvador Dali, John Lennon, Andy Warhol et Frank Sinatra. Ca sort le 7 septembre prochain.

Pour mettre de la guitare et de la joie dans votre weekend sans quitter le canapé, un beau concert à savourer sur Arte, les Pretenders, groupe culte des années 80-90 mené par la surdouée Chrissie Hynde. Le concert a été enregistré en 2006 à Atlantic City, c'est toujours gratuit et en replay sur ARTE.TV quand vous en avez envie, avec en bonus IGGY POP qui passe une tête !