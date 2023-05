Malo de retour et Patrick Bruel dans les écoles

On souhaite un joyeux anniversaire à Yves Simon ! Il fête ses 79 ans aujourd'hui. Et si son nom ne vous dit rien, sachez juste qu'on lui doit la bande originale du film "Diabolo Menthe".

Parlons maintenant d’un jeune chanteur franco australien qui répond au nom de Malo et que vous avez découvert avec ce titre :

Malo' - I Believed (Clip officiel)

L’artiste de 29 ans qui a grandit à Caen revient avec "La vie", titre de son nouveau single

La vie

Malo a souhaité donner quelques touches gospel et rock à sa musique pop. Une influence indéniable dans l’écriture de ce nouvel album : la motown. Attendre il vous faudra avant de découvrir le nouvel album de Malo que vous pourrez tout de même applaudir cet été au festival Musilac à Aix Les Bains, mais aussi Ruoms, Rodez, et fin août dans le Loiret.

On termine avec Patrick Bruel qui sillonne la France avec une démarche toute particulière : aller à la rencontre d’élèves et de professeurs dans les écoles du pays ! Chaque moment en classe a été filmé et mis sur les réseaux sociaux :

Patrick Bruel chante avec des élèves de Lille !

Il faut dire que son inspiration lui est venue de sa maman, qui était instit, et il en a même fait une chanson :

Patrick Bruel "L'instit" - France Bleu Live