Maneskin cartonne, Patrick Coutin revient et l'histoire complète des Doors

Aujourd'hui 16 février, c'est l'anniversaire du canadien le plus populaire de la planète : The Weeknd a 33 ans... Et on a une pensée pour ce bon Tonton David qui nous quittés il y a 2 ans.

Le magazine Rock N Folk sort un hors-série consacré aux Doors ! © Getty - Michael Ochs Archives

C'est la surprise de ce début d'année 2023... Le succès rock made in Italy du groupe Maneskin n'était pas qu'un effet de mode après leur victoire à l'Eurovision en 2021 ! Le 3ème album de Maneskin ''RUSH'' cartonne en France, il a même atteint la 1ère place du top pendant 1 semaine, leur concert du 13 mars à Paris Bercy affiche complet, et la royauté du rock'n'roll leur ouvre les bras puisqu'après Iggy Pop, c'est Tom Morello, guitariste du groupe culte Rage Against The Machine, qui a accepté de partager un titre avec eux ! Maneskin est parti pour durer! E viva italia! À lire aussi La Française Barbara Pravi termine deuxième de l'Eurovision 2021 avec "Voilà", l'Italie l'emporte Vous n'avez pas oublié le tube mi-rigolo mi-dragueur relou de Patrick Coutin en 1981 : Ce qui vous avait peut-être échappé, en revanche, c'est que Patrick Coutin n'a jamais cessé d'écrire des chansons ! Une dizaine d'albums en 40 ans, et le nouveau est pour cette année. Ambiance hard rock apocalyptique, Patrick Coutin version 2023, ça donne ça : À réécouter Fresh Pop - Patrick Coutin : J’aime regarder les filles Enfin petit conseil lecture, nos excellents collègues de Rock N Folk ont sorti un hors-série consacré aux Doors... Complet, plein d'anecdotes, notamment sur les aventures du chanteur Jim Morrison à Paris, et richement illustré.. ''The Doors l'histoire complète'' est disponible en kiosque pour 14 euros !