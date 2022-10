Moby s'engage un peu plus en musique, Vaya Con Dios en piano-voix et une intégrale d'Hugues Aufray

Moby est de retour, et il n'est pas content ! On se souvient de Play son album culte qui avait secoué la fin des années 90. S'il est aujourd'hui moins médiatisé, Moby continue sa carrière de musicien et d'activiste contre les mauvais traitements infligés aux animaux. Après le duo avec Nicola Sirkis ''This is not our world'', dévoilé il y a quelques semaines, il vient de sortir une chanson choc, qui s'appelle ''Rescue Me''. Le clip est dans le style des vidéos de l'association L214. On y voit des animaux enfermés dans des cages, des lapins, des hermines, des renards, dont la peau va servir à faire des écharpes et des manteaux... choquant mais nécessaire selon Moby, à vous de voir.

Attention, certaines images peuvent choquer :

C'est la mode des piano-voix ! Après Louis Chedid et Michel Polnareff qui revisitent leurs plus grands tubes en mode dépouillé, c'est au tour du groupe belge aux 10 millions d'albums vendus Vaya Con Dios de se prêter à l'exercice :

"Just a friend of mine", plus grand succès de Vaya Con Dios en 1987, et tous leurs autres tubes emblématiques, à retrouver en version piano-voix sur l'album ''What's a Woman'' qui sort vendredi !

Enfin, encore un beau cadeau à ajouter à votre liste au Père Noël... L'intégrale du patriarche de la chanson française avec ses 93 ans au compteur et sa pêche d'enfer: Monsieur Hugues Aufray ! Le coffret est canon, 427 chansons, des anecdotes à gogo et des photos inédites, l'Intégrale Hugues Aufray 1959-2020 est déjà disponible!

Allez, bonne journée ! Et n'oubliez pas de chanter !