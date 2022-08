Mylène Farmer et Britney Spears : le retour de deux icônes

Mylène Farmer est de retour et elle a TOUT changé! Enfin presque... elle ne fait pas du zouk, elle est toujours rousse et cette voix qui vous colle des frissons est bien là... ''À tout jamais'', le nouveau Mylène Farmer, est sorti dans la nuit de jeudi à vendredi et depuis les fans ne dorment plus...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ils attendent l'album, prévu pour la fin de l'année et la tournée des stades en juin-juillet 2023 ! Mylène Farmer qui a décidé pour ce disque de travailler avec des artistes très chics et très demandés comme Moby, Aaron ou encore Woodkid et Archive.

à réécouter La folie Mylène Farmer

À ne pas rater également, le duo festi-paillettes Britney Spears / Elton John, pour célébrer la libération de Britney de la tutelle de son père, ils offrent une nouvelle version de ''Tiny Dancer'', tube d'Elton de 1971, et c'est tellement choupi!

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi La chanteuse Britney Spears annonce être enceinte, cinq mois après avoir été libérée de sa tutelle

Bonne journée, et n'oubliez pas de chanter!