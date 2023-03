Netflix booste Mademoiselle K, Aya Nakamura, nouvelle icône et le joli doc' sur le regretté Christophe

Aujourd'hui 1er mars, on embrasse Justin Bieber qui fête ses 29 ans, et Roger Daltrey, le chanteur des Who, 79 ans aujourd'hui et toujours en tournée !

aya Nakamura, devenue nouvelle égérie de la marque Lancôme, après Julia Roberts © Getty - Edward Berthelot / Contributeur

La rockeuse Mademoiselle K se hisse depuis la semaine dernière tout en haut des tops de streaming avec son tube ''Ca me vexe'', qui date pourtant de 2006 ! C'est grâce à Netflix qu'une nouvelle génération découvre cette chanson... La série ''Lidia fait sa loi'' qui raconte l'histoire d'une jeune avocate dans l'Italie du début du 19ème siècle cartonne en ce moment, et ''Ca me vexe'' illustre une scène-clé de l'intrigue... On en profite pour souhaiter une belle tournée à Mademoiselle K, prochains concerts le 18 mars à Reims et le 24 à Castres. À réécouter Mademoiselle K et son dernier album On apprend sur le site Charts in France qu'après l'actrice Julia Roberts, c'est la chanteuse Aya Nakamura qui devient le nouveau visage de la marque de beauté Lancôme : Aya Nakamura, artiste féminine française la plus écoutée dans le monde, vient de sortir son 4ème album DNK. À réécouter Renaud, Aya Nakamura : les couacs de la semaine Enfin, vous avez rendez-vous au cinéma avec le chanteur Christophe. Un documentaire intitulé ''Christophe... définitivement'' sortira mercredi prochain, mais on vous en parle maintenant parce qu'il y a pas mal d'avant-premières partout en France ! Les images du film datent de la tournée de 2002, un peu inespérée et risquée puisque Christophe remontait sur scène pour la première fois après 25 ans sans concerts... C'est tendu, sur le fil, émouvant aussi, et ça fait tellement de bien d'entendre de nouveau ce beau bizarre qui nous a quittés il y a 3 ans, pendant le premier confinement.