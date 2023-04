Nolwenn Leroy actrice, David Bowie VS Donal Trump et le Disquaire Day

Nous sommes le 10 avril, une pensée pour l'immense compositeur Nino Rota, qui nous a quittés il y a 44 ans et à qui l'on doit les bandes originales des films cultes: "Rocco et ses Frères", "Le Guépard" ou encore "Le Parrain".

Après un petit rôle dans ''Capitaine Marleau'' en 2021, la chanteuse Nolwenn Leroy est de retour à la télé dans la nouvelle série de TF1 ! Nolwenn tient le rôle principal de ''Brocéliande'', une série en 6 épisodes dont le tournage vient de commencer.

Nolwenn Ohwo !

Elle y interprète Fanny, une biologiste accusée d'être la responsable de la disparition de sa meilleure amie 15 ans plus tôt... dans la forêt de Brocéliande ! Un thriller au beurre salé donc, diffusion prévue l'année prochaine.

Après Adèle, les Rolling Stones et Queen, c'est au tour d'un autre grand musicien anglais, David Bowie, de se faire piquer sa musique par l'ancien président américain Donald Trump... Bowie est mort il y a 7 ans, mais son fils Duncan Jones veille sur l'héritage artistique...

David Bowie - Rebel Rebel (A Reality Tour)

Donald Trump a trouvé ça malin de lancer son discours avec cet hymne de Bowie, juste après son inculpation à New York... Mais la famille du chanteur, si elle ne peut pas grand chose légalement, tient à rendre publique sa désapprobation. Dont acte.

Enfin, c'est le retour du ''Disquaire Day'', les disquaires indépendants qui vous accueillent encore mieux que d'habitude et vous proposent tout un tas de vinyls collectors. Cette année ça tombe le 22 avril, et parmi les sorties spéciales, des rééditions de Bob Marley, des inédits de Philippe Katerine, Johnny Hallyday, Renaud, Police, The Weeknd, et un 45T piano-voix de Michel Polnareff

On ira tous au paradis

La liste complète est sur le site internet de l'événement !