Nouveau single pour Cantona, Popstars revient et Kyo fait le chemin avec Cœur de Pirate

L'anniversaire du jour nous emmène en Israël retrouver la chanteuse Noa, la toute première Esmeralda de "Notre Dame de Paris". Elle fête ses 54 ans aujourd'hui.

Le footballeur star de l'OM, Manchester United et de l'Equipe de France Eric Cantona continue de dévoiler son premier album solo avec ''Tu me diras'', une chanson écrite et composée par Canto lui-même. Elle figurera sur l'album ''Cantona Sings Eric'' à sortir début 2024. Pour préparer sa tournée qui passera par Lyon, Marseille et Paris en novembre, Eric Cantona s'installera une bonne partie du mois d'octobre en résidence à Auxerre pour répéter !

Après le retour de la Star Ac' sur TF1, les nostalgiques des télé crochets seront contents d'apprendre que Popstars renaît de ses cendres. Pour ceux qui ne se rappellent, Popstars est l'émission qui a révélé Chimène Badi, M Pokora et les L5 !

Toutes Les Femmes De ta vie - L5 - Clip Officiel

Popstars est donc de retour sur Amazon Prime Video, c'est officiel depuis la conférence de presse de la chaîne lundi dernier, 8 épisodes de 40 minutes, affaire à suivre pour la composition du jury et la date de diffusion.

À écouter Anisha, gagnante de la Star Academy 2022

Le groupe Kyo continue de fêter en beauté les 20 ans de l'album ''Le Chemin'', on attend une grosse réédition pour cet automne, avec des invités surprise. Un premier duo sort aujourd'hui : ''Dernière Danse'' avec Cœur de Pirate !