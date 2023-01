Nouveau single pour Pierre de Maere, Vianney arrête et le 1er album de Mentissa

On l'avait découvert sur France Bleu avant tout le monde, et adoré son premier tube ''Un jour je marierai un ange''... Le jeune et joli belge Pierre de Maere vient de dévoiler un nouvel extrait de son 1er album qu'on attend pour le 27 janvier. La chanson s'appelle ''Enfant de'' :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Lui qui confiait sur son compte Instagram redouter de n'être que l'artiste d'un seul tube, il peut se rassurer... Parole d'Emilie : "Pierre de Maere c'est de la bombe bébé !".

À réécouter Pierre de Maere

Vianney avait prévenu qu'après la grande tournée de son 3ème album ''N'attendons pas'', il allait faire un break dans sa carrière pour s'occuper de son petit garçon né en 2021... Mais voilà, la sortie il y a quelques semaines de son duo surprise avec Ed Sheeran avait redonné de l'espoir aux fans, Vianney avait peut-être changé d'avis...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

On en sait désormais plus sur cette histoire de pause qui concerne en fait les concerts, Vianney a tout clarifié sur ses réseaux sociaux, où il déclare avoir décidé de ne plus tourner avant quelques années... Mais, je cite "Je vous enverrai régulièrement des chansons, la prochaine sortira le 20 janvier". C'est une toute petite pause du coup... Et Vianney continuera aussi à écrire pour les autres, il suffit d'une belle rencontre comme avec Mentissa.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le premier album de Mentissa vient de sortir, il s'appelle ''La vingtaine''

À lire aussi VIDÉO - Vianney en concert dans France Bleu Live

Enfin les Rolling Stones nous font un petit cadeau de bonne année, pour patienter avant la sortie de leur nouvel album ''GRRR ! Live'' prévue pour le 10 février, ils viennent d'en sortir un très chouette extrait !