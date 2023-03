Nouvel album pour Ed Sheeran, une bonne action pour les Enfoirés et la cheville fracturée de Jane Birkin

Aujourd'hui lundi 6 mars, on n'ajoute pas une brique dans le mur mais une bougie sur le gâteau de David Gilmour, guitariste et chanteur du groupe culte anglais Pink Floyd, pour ses 77 ans !

Un nouvel album pour le chanteur Ed Sheeran !

4 albums, 150 millions de disques vendus, Ed Sheeran ne se repose pas sur ses lauriers et annonce son 5ème album ''Substract'', qu'il décrit comme thérapeutique, après des mois difficiles pour lui, au cours desquels il a appris la maladie de sa femme alors enceinte de leur 2ème enfant, a été attaqué en justice pour plagiat et a dû affronter la mort subite de son meilleur ami. Peur, dépression et anxiété, c'est comme ça que Ed Sheeran décrit la période, heureusement que la musique était là. Avec 14 nouvelles chansons, 18 dans la version deluxe, Subtract sortira le 5 mai. Et Ed Sheeran sera en concert à Paris Bercy dans moins d'un mois, le 2 avril, ouverture de la billetterie ce vendredi à 10h.

Allez un peu de shopping pour une bonne action, France Bleu est la fière radio partenaire des Restos du Coeur et vous encourage à acheter le CD ou le DVD (ou les 2!) du nouveau spectacle des Enfoirés que nous avons suivi ensemble !

Avec Christophe Willem, Amel Bent, Jean Louis Aubert ou encore Vianney : 47 artistes en tout pour un joyeux mélange de chansons et de sketches... C'est disponible partout !

Enfin on souhaite plein de repos et surtout un prompt rétablissement à notre Jane Birkin. Elle qui a brillé vendredi soir dans le spectacle des Enfoirés, souffre d'une fracture de la cheville...Elle a annulé de fait ses concerts de Nantes et Plougastel, on espère qu'elle sera remise pour son concert parisien à l'Olympia le 21 mars prochain, puis pour Bourges au mois de mai!