Paul Simon perd l'ouïe, Indila dépasse le milliard et Queen a besoin de vous !

Aujourd'hui, 30 mai, rien de dingue au niveau anniversaires alors tournons nous du côté des fêtes du jour pour faire une bise à tous les Ferdinand et notamment à Franz... Ferdinand !

Le chanteur américain Paul Simon, 81 ans, ex-Simon & Garfunkel et immense artiste solo, est en train de devenir sourd.

Paul Simon - You Can Call Me Al (Official Video)

Paul Simon n'entend presque plus rien de l'oreille droite, et est complètement sourd de la gauche, il l'a révélé à l’occasion de la sortie de son 15éme album, "Seven Psalms"...`Beaucoup de tristesse et de colère, c'est ce qui ressort de ses récentes interviews, mais un sourire aussi quand il explique que ce handicap n’altère ni sa créativité, ni sa capacité à rêver.

Pour la première fois depuis la création de Youtube, une chanson interprétée en français a dépassé le milliard de vues...

Indila - Dernière Danse (Clip Officiel)

''Dernière danse'', un tube d'il y a 10 ans qui avait propulsé son interprète Indila en haut des tops et aux Victoires de la Musique... Là c'est le réseau social TikTok qui a donné une nouvelle popularité à la chanson. Un milliard de vues c'est énorme ! Bravo Indila.

À écouter Danse incontournable de 2014

Enfin petite annonce si vous chantez, seuls ou en chorale, et que vous êtes fans de Freddie Mercury, le spectacle ''500 VOIX POUR QUEEN'' a besoin de vous : ils cherchent des voix dans chacune des 30 villes de leur grande tournée des Zénith 2024 ! Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante : choristes@500voixpourqueen.com .