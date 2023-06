Rammstein dans la tourmente, France Bleu fête la musique à Reims et le "Johnny Circus"

Aujourd'hui jeudi 15 juin, l'anniversaire de l'actrice américaine Courtney Cox ! L'interprète de Monica dans "Friends" fête ses 59 ans.

L'horreur aux concerts de Rammstein, groupe culte de métal indus allemand... Plus de dix jeunes femmes accusent le chanteur, Till Lindemann, d'agressions sexuelles !

Le système de prédation décrit par les victimes fait froid dans le dos. Contactées par une employée de la tournée, toujours la même, quelques jours avant le concert sur les réseaux sociaux, de jeunes et jolies fans se voyaient offrir un accès backstage pour rencontrer le groupe autour d'un apéro. Au final, selon les déclarations des victimes, seul le chanteur était présent et le verre de l'amitié était piégé avec des drogues. Violentées, humiliées, violées et filmées à leur insu, le premier témoignage a libéré la parole de beaucoup d'autres femmes. Le groupe communique n'importe comment, le chanteur crie au complot, et la tournée continue, pour le moment. Rammstein est prévu au Stade de France le 22 juillet.

Nous serons en direct de Reims, le mercredi 21 juin, de 19h jusqu'au bout de la nuit avec Zazie, Vianney, Hoshi, Juliette Armanet, Pierre de Maere et plein d'autres surprises ! Le rendez-vous est pris !

Johnny Hallyday aurait eu 80 ans aujourd'hui... On en a parlé dans Décibels avec l'animateur radio Sam Bernett, parti sur les routes avec lui en 72 pour sa tournée maudite ''Johnny Circus'' : une idée folle de Johnny, mêler le cirque et le rock n'roll, les guitares et les lions, sa maîtresse de l'époque et des trapézistes. L'aventure est folle et passionnante, et le livre de Sam Bernett ''Johnny Circus'' est disponible aux éditions de l'Archipel.