Renaud s'adapte, le très beau geste de Metallica pour les Restos du cœur et Ophélie Winter se transforme

Aujourd'hui 29 mai, on va crêper notre plus beau brushing pour les 78 ans de la chanteuse, autrice, compositrice, productrice, violoniste et rockeuse de diamant : Catherine Lara !

Le "Putain d'coffret" de Renaud sort en CD !

Il y a quelques mois, on vous annonçait la sortie du ''Putain d'Coffret'' du chanteur Renaud, l'intégrale des années 1975-1983, où il travaillait avec la maison de disques Polydor, reprenant 6 albums studios et 3 albums live. Problème : elle n'existait qu'en vinyles ! La voilà maintenant disponible en CD ! Renaud "Dès que le vent soufflera" | Archive INA Le "Putain d'Coffret de Renaud", version 10 CD, c'est les 125 chansons et les 40 magnifiques illustrations originales du dessinateur de BD culte Margerin. C'est disponible partout et si vous préférez la version vinyle, dépêchez-vous il n'en reste plus beaucoup ! À écouter Frank Margerin pour l'intégrale de Renaud (1975-1982) Coup de chapeau au groupe de metal le plus culte de sa génération : les américains de Metallica ne se sont pas contentés d'enflammer le Stade de France les 17 et 19 mai derniers pour 120.000 spectateurs époustouflés, ils ont aussi laissé un chouette cadeau aux Restos du Cœur ! Metallica: Nothing Else Matters (Official Music Video) Un chèque de 80.000 euros de la part de Metallica pour les Restos du Coeur, qu'ils saluent comme ''une association exceptionnelle''. La classe. France Bleu, radio partenaire des Restos du Coeur, choisi par les bénévoles, les remercie chaudement ! À lire aussi VIDEO - Metallica fête les 30 ans du Black Album avec une réédition et un disque de reprises La production du film ''Transformers'' pense aux vieux parents qui n'ont pas très envie de se taper 2h de camions qui se transforment en robots, mais qui iront quand même pour faire plaisir à leurs enfants ! Après avoir choisi MC Solaar pour le générique en français et Dorothée pour doubler un des personnages, on nous annonce qu'Ophélie Winter a aussi rejoint l'aventure. Ophélie Winter - Dieu m'a Donné la Foi - Clip Officiel Le film "Transformers : Rise of the beasts" sortira au cinéma la semaine prochaine.