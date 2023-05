Rihanna en Schtroumpfette, un ultime album pour Shaka Ponk et des objets de Freddie Mercury aux enchères

Aujourd'hui 10 mai, c’est également l’anniversaire de nombreux artistes !

On fête, en ce 10 mai, les anniversaires des champions du stream Aya Nakamura, 28 ans, Damso, 31 ans, et on constate, contre toute attente, que les Djs vieillissent mieux que les rappeurs puisque Doc Gyneco souffle 49 bougies et Bob Sinclar, 5 de plus !

Joyeux anniversaire Bob Sinclar, 54 ans et un gros concert sur les rails pour le centenaire des 24 heures du Mans. Ça se passera le premier week-end du mois de juin.

Bob Sinclar - Love Generation (Official Video)

Elle attend son deuxième enfant, elle casse internet à chaque apparition publique avec son mari le rappeur Asap Rocky, et elle a battu le record d'audience du Superbowl avec son concert à la mi-temps en février qui a rassemblé 121 Millions de téléspectateurs... Rihanna va bientôt donner de la voix au cinéma dans un rôle inattendu... Celui de la Schtroumpfette !

Enfin plus exactement sa voix, puisqu'il s'agit du doublage du prochain épisode des aventures des Schtroumpfs. Elle succède à Katy Perry dans ce rôle auquel elle compte bien donner son petit côté bad girl, et se réjouit de, pour une fois, pouvoir aller bosser en pyjama...

Rihanna - Diamonds

Le chant du cygne pour le groupe français Shaka Ponk : une dernière tournée, un ultime album, et ce premier extrait, “Tout le monde danse”

Selon le groupe, ce titre est "le plus politique de leur répertoire", il dénonce "la servitude volontaire qui repose entièrement sur un système qui nous mène droit à la catastrophe". Je ne vous cache pas qu'on flirte avec le complotisme à certains moments du clip... d'un autre côté c'est chouette de les entendre en français... à vous de voir, l'album sort le 16 juin.

Shaka Ponk : Tout le monde danse [Clip officiel]

Un peu de shopping, avec la mise aux enchères de plus de 1.500 objets ayant appartenu à Freddie Mercury : costumes de scène, œuvres d'art, une guitare et un peigne à moustache... Y'en a pour tous les goûts, le catalogue est dispo sur le site de la maison de ventes Sotheby's

Queen - We Are The Champions (Live Aid 1985)

Bonne journée, et n'oubliez pas de chanter !