Sting et la France, Orelsan et Angèle, Act Up et Mylène Farmer !

Aujourd’hui 19 mai, on prend l’Eurostar en vitesse pour l'anniversaire d'un véritable guitar hero anglais : le guitariste de Who, Pete Townshend, fête ses 78 ans ce vendredi. Le groupe sera en concert à la Paris Défense Arena le 23 juin.

Sting va passer l’été en France !

Sting - Englishman In New York

Gros carton pour la tournée solo de Sting sur laquelle il reprend en versions plus acoustique ses tubes et ceux de Police, il est programmé sur 7 festivals cet été et devrait prolonger cet hiver puisque Sting vient d’annoncer une date à Paris Bercy en décembre !

Et si "Evidemment", n’a pas porté chance à la Zarra, il n'en est pas de même pour le "Evidemment" de Orelsan et Angèle, qui vient d’être certifié single de platine : officiellement un tube donc avec 30 millions d’écoutes en ligne.

CP_009_ Évidemment

La chanson se trouve sur l’album ‘’Civilisation Edition Ultime’’ de Orelsan, et ‘’Nonante Cinq La Suite’’ d’Angèle… On espère un duo sur scène, pourquoi pas sur les festivals d’été !

Enfin bravo à Mylène Farmer, la grande artiste, la grande classe…

Mylène Farmer - Sans Contrefaçon

À l’approche du lancement de sa tournée des Stades, complète depuis des mois, la chanteuse a créé, en collaboration avec Act Up, un t-shirt dont la vente permettra de récolter des fonds pour lutter contre le Sida. Le fameux logo du triangle rose Act Up, les initiales MF, et une illustration signée Mylène Farmer. Le t-shirt est vendu 30€ sur le site de l’asso et à découvrir ic i !