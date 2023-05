Un best-of pour Jean-Louis Murrat, une tournée pour John Williams et "Alexandrie Alexandra" version 2023 !

Aujourd'hui, c'est le 65ème anniversaire du chanteur Francois Feldman, l'incontournable chanteur des "Valses de Vienne". Ce 23 mai marque aussi les 20 ans de la mort de l'irremplaçable Jean Yanne, et les 10 ans de la mort de Georges Moustaki.

Ombrageux auvergnat à la voix de crooner, Jean-Louis Murat n'est pas exactement ce que les médias appellent un ''bon client'' : il râle, il ne joue pas le jeu, il lâche des vacheries sur les autres chanteurs. Mais voilà, il écrit des chansons sublimes, et quelle grâce !

Mylène Farmer, Jean-Louis Murat - Regrets

''Regrets'', en duo avec Mylène Farmer, un des titres emblématiques de sa discographie, qui se trouvera donc en bonne place dans le best of qui sort, notez bien, ce vendredi.

L'Américain John Williams, 91 ans, génie de la musique de films, 5 Oscar sur sa cheminée, a composé les bandes originales des Dents de la Mer, Indiana Jones, Jurassic Park, Superman, Harry Potter, et sans doute son plus grand succès... Star Wars!

John Williams & Wiener Philharmoniker – "Main Title" from "Star Wars: A New Hope"

Si vous êtes fan, vous serez contents de savoir que la tournée ''The Very Best Of John Williams'', ses plus belles BO jouées par un orchestre philarmonique, sera en France au mois de décembre pour 5 concerts à Paris, Lille, Marseille, Nantes et Grenoble !

Le fils de Cloclo poursuit le dépoussiérage des tubes de son papa ! Après les Magnolias c'est "Alexandrie Alexandra" qui a droit à son remix, signé Greg Cerrone, fils de son père lui aussi !

Alexandrie Alexandra (Greg Cerrone Classic Mix) (Radio Edit)