Un best-of pour Texas et le "Bruce Springsteen's Day"

25 avril : c’est l’anniversaire de Bjorn, le célèbre guitariste et compositeur du groupe Abba ! Le spectacle tout en hologrammes "Abba Voyage" n'en finit de pas de cartonner : un million de spectateurs ont pu y assister et ce n'est pas prêt de s'arrêter !

Bruce Springsteen & The E Street Band pendant la tournée "Born in the USA" au New Jersey

Texas fait son grand retour avec un best of qui sort le 16 juin et qui célèbre les 35 ans du groupe. Vous retrouverez tous les plus grands tubes des écossais : "Summer son", "Black eyed boy" ou plus récemment "Mr Haze". Pour vous faire patienter les musiciens portés par Sharleen Spiteri sortent aujourd’hui un titre inédit "After all".

Texas - The Conversation

Et pour la petite histoire, pourquoi ce nom de Texas pour un groupe écossais ? Le Texas en question est en réalité un hommage au film "Paris, Texas", Palme d'or du Festival de Cannes en 1984.

On connait les musiciens qui donnent leur nom à une rue, une école. On a encore mieux pour vous : le gouverneur du New Jersey déclare officiellement le 23 septembre "Bruce Springsteen Day". Un hommage au boss qui est né dans cet état américain. Son titre "Born in the USA" n’aura jamais aussi bien porté son nom !

Bruce Springsteen - Born In The U.S.A. (Live)