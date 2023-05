Un best-of pour Texas, le nouveau -M- et les 50 ans de carrière d'Yves Duteil

17 mai : une grande pensée pour Donna Summer qui nous a quittés il y a 11 ans ! Donna Summer est morte en 2012, elle avait 63 ans, et une ribambelle de tubes à son actif avec 130 millions de disques vendus partout dans le monde.

Le 16 juin prochain, le groupe écossais préféré des Français Texas, avec à sa tête la merveilleuse chanteuse Sharleen Spiteri, sortira une compil ''The Very Best Of 1989-2023'' !

Texas - I Don't Want A Lover (Official Video)

Sur le best of, 2 toutes nouvelles chansons que Texas ne manquera pas de présenter au public cet été avec 2 concerts en France : le 10 juin près de Bordeaux au Festival ODP Talence avec Izia et Pierre de Maere, et le 24 juin à Tilloloy dans le cadre de "Rétro c'est Trop" !

Matthieu Chedid en pleine forme et tout en danse dans son nouveau clip ''Mogodo'', c'est joyeux, coloré, et plein d'enfants qui font la fête !

-M- Mogodo (Clip officiel)

Très mignon, ''Mogodo'' c'est le surnom que Louis Chédid, son père, donnait à -M- quand il était petit ! Et c'est toute l'idée de cette chanson, nous reconnecter à notre enfant intérieur. Côté concerts, 700.000 spectateurs ont déjà applaudi -M- depuis le début de sa tournée ''Rêvalité'', et ça continue très fort avec 3 Bercy au mois de juin, puis les festivals d'été !

Le chanteur guitariste et poète Yves Duteil a sorti vendredi un gros et beau coffret pour célébrer ses 50 ans de carrière ! ''Chemins d'écriture'', c'est 16 CD + un livret de souvenirs, tous les albums d'Yves Duteil, des lives inédits, des duos avec notamment Véronique Sanson ou Jeanne Moreau, et des versions de ses plus grands tubes qui pourraient vous surprendre, comme ''Prendre un enfant'' en japonais, enregistré à Tokyo dans les années 80 à découvrir dans notre podcast !