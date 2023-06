Un doc' sur Avicii, Eric Cantona se lance dans la chanson et les premiers hommages à Tina Turner

Aujourd'hui lundi 5 juin, on a une pensée pour la grande Carole Fredericks, chanteuse complice de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones, disparue bien trop jeune en 2001, elle aurait eu 71 ans.

La mort d'un artiste, c'est toujours triste et parfois c'est carrément tragique, comme pour le Dj Suédois Avicii, mort en 2018 à seulement 28 ans. Perdu entre dépression et addiction, il avait mis fin à ses jours dans une chambre d'hôtel et sa disparition avait vraiment secoué le monde de la musique électro.

Cinq ans après sa mort, la famille, les amis et les collaborateurs d'Avicii ont donné leur accord pour participer à un documentaire. L'idée est de raconter son histoire, son ascension fulgurante, lever les tabous sur les problèmes de santé mentale, et mesurer l'immense impact de son travail dans l'industrie de la musique.

Il est le roi des supporters de foot, de Marseille à Manchester, et il cartonne dès qu'il montre sa tronche incroyable au cinéma ou au théâtre, Eric Cantona refait parler de lui en musique!

Quelque part entre Johnny Cash et Tom Waits, les Anglais vont tomber dans les pommes de bonheur puisqu'il part en tournée cet automne, le 1er concert à Manchester, des dates en France en novembre, et l'album en 2024.

Enfin, de beaux hommages pour Tina Turner : sa ville de naissance, Brownsville dans le Tennessee, va dévoiler dans les prochains mois une statue en son honneur et puis en Suisse, sa maison près de Zurich, estimée à 68 millions d'euros, va être transformée en musée, le public pourra y découvrir ses souvenirs et ses plus belles tenues de scène.

