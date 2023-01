Un doc' sur Clapton, le million pour Jul et Michel Fugain y va cash

Suite à la ''Nuit Spéciale Eric Clapton'' vendredi soir dernier sur Arte, le documentaire "Eric Clapton : la vie en blues" et le film de Martin Scorsese "Nothing but the Blues" sont disponibles gratuitement en replay.

L'amour de Clapton pour le blues en général et BB King en particulier, la découverte à 9 ans que celle qu'il pensait être sa grande soeur était en réalité sa mère, sa lutte contre les addictions, la mort de son fils Connor... Le documentaire est très réussi et émouvant. Et pour le film de Scorsese ''Nothing but the blues'', là Clapton devient professeur, et nous raconte l'histoire de cette musique qui a tout changé pour lui. C'est dispo sur arte.tv.

Alors qu'il vient de faire la une du vénérable quotidien ''Le Monde'', le rappeur marseillais JUL a battu un record entre Noël et le jour de l'an : 1 million d'albums vendus rien qu'en 2022, une première pour un artiste rap en France.

Jul qui a déjà sorti 18 albums solo, en moyenne 2 par an depuis le début de sa carrière, et qui cartonne également avec ses projets parallèles comme l'imparable ''13 Organisé'', personne ne peut le canaliser !

Il a l'air sympa comme ça Michel Fugain. Mais quand il s'en prend aux autres chanteurs de la scène française, y'a comme un malaise qui s'installe !

Pas fan de, je cite, ''Julien Doré et ses cheveux longs... Ça manque d'émotion...'', il se lâche sur Benjamin Biolay... Après l'avoir traîté de ''connard'' en 2008, Fugain en rajoute une couche : ''Je ne sais pas à quoi il sert''... Benjamin Biolay... A quoi il sert ? Réponse d'Emilie Mazoyer : "Mais à nous faire kiffer tiens, quelle question ! Arrêtez d'être méchant comme ça MichMich ça fait des rides" !