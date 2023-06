Un festival dédié à l'autisme, le duo Louise Attaque/Texas et les reprises d'Hugues Aufray

Nous sommes le 12 juin ! C'est l'anniversaire de Simba, Nala, Mufasa, Timon et Pumba ! Vous les remettez tous ? Alors allons-y pour le coup de pelle : aujourd'hui le Roi Lion a 29 ans !

La France, c'est vraiment le pays des festivals ! Rien que pour la musique on en compte près de 800 par an sur tout le territoire. Impossible donc de tous les évoquer ici, mais Emilie Mazoyer voulait attirer votre attention sur ''TOUQUETHER'' , un festival qui, comme son nom l'indique, se passe au Touquet dans le Pas De Calais avec la particularité d'être un festival inclusif dédié à l'autisme !

Les garçons

Face à l'autisme certaines familles se retrouvent isolées, désamparées. Là l'idée c'est d'informer, de provoquer des rencontres et d'écouter de la bonne musique avec des artistes engagés et solidaires aux côtés d’artistes autistes. Vous y retrouver Zaho de Sagazan, mais aussi le groupe La Femme, ou encore l'humoriste Geremy Credeville. Touquether c'est au Touquet les 8 et 9 juillet.

Une petite surprise est arrivée vendredi sur les plateformes de streaming... Louise Attaque a ré-enregistré sa chanson ''Nous on veut vivre nous'', avec le groupe écossais Texas !

Nous, on veut vivre nous (I want it all)

Texas qui vient de fêter ses 35 ans de carrière avec un best of, et Louise Attaque dont le nouvel album ''Planète Terre'' est sorti en novembre dernier.

Sorti également vendredi, le double-album de reprises de Hugues Aufray. Il avait commencé sa carrière en adaptant en français des chansons de Bob Dylan, ce n'est donc pas une surprise il adore l'exercice. Brassens, Cloclo, Joe Dassin, Brel, Polnareff, Michel Berger, Julien Clerc, Souchon, tout le monde y passe et c'est super réussi !