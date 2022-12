Un inédit de Renaud, les Guns'n'roses au tribunal et l'anniv' de Jane Birkin

Un inédit de Renaud, en mode motard, ça vous dit ?

''J'veux une Harley'', une chanson inédite donc, que Renaud dévoile pour accompagner la réédition de son album ''Métèque''. Pas sûr que le son corresponde à sa tournée 2023 ''Dans mes cordes'', annoncée comme ''intime et acoustique, piano et cordes''. D'ailleurs si vous n'avez pas encore pris vos billets il serait temps de s'y mettre, beaucoup de dates sont désormais complètes, il reste des places à Strasbourg, Toulouse et Marseille, entre autres, vérifiez Renaud passera près de chez vous en 2023 c'est sûr !

Le groupe de hard rock américain culte Guns N' Roses au tribunal, c'est pas très surprenant, ils ont eu leur lot de procès depuis leurs débuts à la fin des années 80... mais pour une fois ils ne sont PAS sur le banc des accusés !

Guns N' Roses attaque en justice une boutique d'armes en ligne nommée ''Texas Guns N Roses''. Effectivement c'était culotté de le tenter sans l'autorisation du groupe... De plus Guns N'Roses "ne veut pas être associé à un détaillant d'armes à feu''. C'est de plus en plus fréquent aux Etats-Unis, les artistes prennent ouvertement position pour un plus grand contrôle du port d'armes : Iggy Pop, Lady Gaga et Rihanna se sont déjà exprimés publiquement à ce sujet.

Enfin la reine du jour, c'est Jane Birkin !

Joyeux anniversaire Jane Birkin, notre ex-fan des sixties préférée, fête ses 76 ans et prépare sa tournée qui démarrera à Martigues le 21 janvier prochain.