Un inédit de Whitney Houston, le carton d'Hamza et les (au moins) 7 vies de Cat Stevens

Aujourd'hui 3 mars, top départ du grand weekend de collecte des Restos du Cœur, les Enfoirés sont donc de retour et France Bleu met à l'honneur leur nouveau spectacle ''Enfoirés un jour, toujours!''.

Un inédit de Whitney Houston a été dévoilé pour faire la promo d'un documentaire portant sur sa passion et son talent inné pour le gospel... de ses débuts dans les chœurs à l'église jusqu'aux chansons religieuses qu'elle avait tenu à chanter dans Bodyguard, tout y sera.

''He can use me'', chanson inédite de Whitney Houston, figure donc dans le documentaire ''I go to the Rock'' ainsi que dans l'album du même nom, tout sera disponible en même temps le 24 mars.

À lire aussi L'oeil du web - un garçon atteint de trisomie émeut la toile avec son playback de Whitney Houston

Après le triomphe des Belges aux Victoires de la Musique, voici Hamza, rappeur chanteur et beatmaker né à Bruxelles en 1994, il est numéro 1 du top album cette semaine !

Le 3ème album d'Hamza, ''Sincèrement'', meilleure vente de la semaine en France devant Pink et Aya Nakamura... la vie est belge !

À lire aussi Victoires de la Musique : Stromae, Angèle et Orelsan largement récompensés

Ne ratez pas sur le replay d'Arte l'excellent documentaire sur Cat Stevens , dispo gratuitement jusqu'au mois d'avril. Comme les chats ce chanteur a vécu au moins 7 vies, de ses débuts très turbulents en tournée avec Jimi Hendrix, à sa vision temporaire mais très radicale de l'islam qui l'a poussée à rejeter la musique pour étudier le Coran... Tout y est et c'est passionnant !