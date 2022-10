Un nouveau Springsteen, un live pour Souchon et la suite du doc' sur Orelsan

Bruce Springsteen, 73 ans, n'a aucune intention de partir à la retraite ! Il a annoncé la sortie de son 21ème album studio ''Only the strong survive'', un album de reprises de ses standards soul préférés des années 60 et 70. Premier extrait : ''Do I love you? (Indeed I do)'', un classique de 1965.

Le nouvel album de Bruce Springsteen sortira le 11 novembre. Seulement 2 concerts français prévus les 13 et 15 mai à Paris La Défense Arena... Dommage, mais on croise les doigts pour les festivals d'été !

Lui non plus n'est pas prêt de prendre sa retraite ! Alain Souchon sort un album live !

Intitulé ''Ici et là'', du nom d'une des chansons de son dernier album ''Ame Fifties'', sacré album de l'année aux Victoires de la Musique en 2020, cet album live de 30 titres a été enregistré au Dôme de Paris, il sortira le 25 novembre !

On termine avec un plan télé si vous avez un abonnement Amazon Prime (ou si vous connaissez quelqu'un qui peut vous filer les codes) : la deuxième partie du documentaire sur Orelsan ''Montre Jamais Ca à Personne'' est disponible depuis ce matin.

Toujours filmé par son frère, il montre comment Orelsan a su rebondir après l'immense succès de ''La Fête est Finie'' et la création un peu dans la douleur de son dernier album ''Civilisation''. C'est drôle et touchant, comme Orelsan en fait : 100% recommandé par Décibels !

