Une nouvelle étoile à Hollywood, amère Amanda Lear et un beau livre sur Depeche Mode

Aujourd'hui deux des chanteurs les plus sympa de la scène française fêtent leur anniversaire : 54 ans pour Bénabar et 50 tout ronds pour Thomas Dutronc !

Le Walk of Fame à Hollywood compte une étoile de plus !

2Pac - Changes ft. Talent

Celle du rappeur Tupac Shakur, mort assassiné à Las Vegas en 1996 à l'âge de 25 ans, victime d'une guerre sanglante entre le rap New Yorkais et le rap Californien, sur fond de police corrompue. L'enquête n'a jamais vraiment été terminée. La famille de Tupac n'a donc pas obtenu justice, mais son étoile trône désormais sur le Walk of Fame, la 2747ème du trottoir.

Retour en grâce pour Amanda Lear, mais pas de quoi prendre sa retraite au soleil non plus... La chanteuse est partout dans les médias depuis que son tube des années 70 ''Follow Me'' a été utilisé dans une pub Chanel, et est de fait, redevenu un tube !

Amanda Lear - Follow Me (Official Video)

Dans une interview à 20 Minutes, Amanda Lear explique qu'une fois que la maison de disques allemande et les auteurs compositeurs ont pris leur part du pactole, il lui reste ''5000 euros et un sac à main''.

Fans de Depeche Mode, vous vivez en ce moment votre meilleure vie ! Votre groupe préféré débarque en France pour une petite tournée des stades : jeudi prochain à Lille puis Paris et Bordeaux et on annonce pour le mois de novembre la sortie d'un beau livre mêlant photos et interviews exclusives de Depeche Mode, signé Brian Griffin, le directeur artistique du groupe de 1981 à 1986. On nous promet 164 pages jamais vues !

Depeche Mode "Just can't get enough" | Archive INA