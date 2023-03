Une pensée pour Jane Birkin, JUL numéro 1 et le retour d'Elmer Food Beat

Aujourd'hui 20 mars, pas d'anniversaires foufous mais c'est pas grave, c'est le printemps ! Et des chansons qui parlent du printemps, il y en a une pelleté ! Alors, on les écoute et on se souhaite un joyeux printemps !

On envoie nos meilleurs vœux de rétablissement à Jane Birkin! Après un communiqué de presse des organisateurs de sa tournée qui parlaient d'une petite pause de 2 mois, le temps de se remettre sur pied après une blessure, Jane Birkin a donné une interview au Télégramme de Brest où elle se confie : ''Je ne vais pas bien du tout*, je me suis cassé l'omoplate** et j'ai très mal*''.

Di doo dah

Du repos donc, et plein d'amour pour Jane Birkin que l'on devrait retrouver au Printemps de Bourges fin mai, puis à Paris les 17 et 22 juin, et sur la route des festivals d'été.

Le SNEP termine son récap des chiffres de l'année musicale 2022, avec le classement des artistes les plus écoutés en France. Dans le Top 10 :

Un seul artiste non-francophone : The Weeknd

Deux Belges : Damso et Stromae

Aucune femme, bon...

Un seul chanteur mort : Johnny Hallyday, à la 6ème place...

Et un Marseillais en numéro 1 !

JuL - Beuh Magique // Clip officiel // 2019

C'est le rappeur Jul qui est officiellement l'artiste le plus écouté en France en 2022...

Enfin, le come back qu'on n'avait pas imaginé, mais écoutez, la vie étant ce qu'elle est en ce moment, on prend TOUTES les bonnes nouvelles et on se roule dans les paillettes et le champagne à la moindre occasion : Les nantais d'Elmer Food Beat sont de retour ! Ils avaient cartonné au début des années 90 avec des chansons marrantes, grivoises et Rock n roll et reviennent le 5 mai avec un nouvel album ''Le bruit des potes''. Ca va faire plaisir à Daniela!

Daniela - Elmer Food Beat