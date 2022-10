Une série Arte sur NTM et l'Eurovision pose enfin ses valises

Joey Starr sur Arte, vous ne l'aviez pas vue venir celle là hein !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

NTM, le plus grand groupe de l'histoire du rap français, avait déjà eu droit à son biopic au ciné l'an dernier, voici la série ''Le Monde de Demain'', la série la plus chère produite par Arte, qui du coup a eu besoin que Netflix mette des billes dans l'aventure. Les six épisodes impeccables et nerveux, les comédiens qui incarnent Joey Starr et Kool Shen sont bluffants, et revoir cette scène hip hop naissante dans la France de la fin des années 80, on ne va pas se mentir, ça vous fait un petite bouffée de nostalgie vraiment pas désagréable... "Le Monde de Demain" ça commence ce soir sur Arte à 20h55.

Sujet de vos préoccupations quotidienne, on le sait : l'Eurovision ! Alors bien sûr on n'a pas gagné depuis 1977, (gloire à toi Marie Myriam) mais malgré notre loose, en France on aime bien cette compétition de chanson... Les gagnants de l'année dernière étaient ukrainiens, la tradition aurait donc voulu que la 67ème édition de l'Eurovision se passe à Kiev.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La guerre qui s'y déroule ne le permettra pas. C'est donc le Royaume-Uni qui accueillera l'Eurovision, à Liverpool précisément, le 13 mai 2023.

à lire aussi Ils ont fait l'Eurovision

En cette journée internationale des cuisiniers, dédicace à celles et ceux qui, c'est sûr, ne passeront jamais dans Top Chef, mais qui assurent 3 repas par jour pour la famille, bravo mes stars!