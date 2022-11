Une série sur Amy Winehouse, la drôle de mésaventure Cali/Wampas et le faux départ d'Elton John

Une série sur la vie de la chanteuse Amy Winehouse est en préparation en Angleterre ! La série de 8 épisodes sera adaptée du livre de Daphné Barack ''Saving Amy'' sorti en 2010, un an avant la mort d'Amy Winehouse à l'âge de 27 ans. Le bouquin était formidable car la chanteuse et ses amis proches avaient partagé histoires, photos, intimité avec l'autrice ! Donc la série pourrait même nous apprendre 2-3 trucs sur Amy.

Et en plus ça énerve Mitch, le père d'Amy Winehouse qui continue d'exploiter l'image de sa pauvre fille par tous les moyens, même les plus moches. Il est tenu à l'écart du projet...

Dans la série, quand ça veut pas, ça veut pas, il est arrivé une drôle de mésaventure au chanteur Cali ! À la suite d'une erreur de fabrication et d'étiquetage à l'usine de vinyles, le nouvel album de Cali, qui devait sortir 15 jours plus tard, s'est retrouvé sur le vinyle du groupe Wampas... On vous laisse imaginer la réaction des fans !

''C'est comme si quelqu'un avait échangé les bébés à la maternité'' a commenté Cali au micro de France Bleu Rousillon, qui assure que Didier Wampas prend aussi cette histoire avec le sourire...

Terminons avec un anniversaire un peu cocasse : le 3 novembre 1977, il y a 45 ans jour pour jour, ce cher Elton John faisait ses adieux à la scène à la fin d'un concert à Wembley... Et depuis... il n'arrête pas ! Avec encore une flopée de concerts à Bercy prévus pour juin 2023, il s'agit officiellement du mytho le plus réjouissant de tous les temps !

