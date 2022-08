Yseult et Patrick Bruel de retour et le coeur de Clara Luciani pour la bonne cause

Yseult, Patrick Bruel et Clara Luciani sont des Décibels, la chronique

Tellement occupés à expliquer à votre ado que non, influenceur à Dubaï ça n'est pas une option facultative proposée dans notre académie que vous avez un peu délaissé l'actualité musicale ? Pas grave, Emilie Mazoyer vous raconte tout !

Récompensée comme LA révélation féminine 2021 aux Victoires de la Musique, la talentueuse et rebelle Yseult a ensuite ému la France entière avec une tournée piano-voix. Clou du spectacle son tube Corps cartonne, il est disque de platine avec plus de 30 millions de streams.

à réécouter Yseult, nommée dans la catégorie Révélation Féminine au Victoires de la Musique 2021

Loin d'Yseult l'idée de se reposer sur ses lauriers, bosseuse et ambitieuse comme toujours, elle sort cette semaine une toute nouvelle chanson ''I love you''. Pas vraiment ambiance bamboche mais parfaite pour vos rencards de ce weekend !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

De retour aussi cette rentrée et déjà sur France Bleu, l'inoxydable Patrick Bruel ! ''Encore une fois'', annonce la sortie du 10ème album du champion de poker préféré des français, ce sera pour le 18 novembre ! J'ai compté pour vous les fans, ça ne fait plus que 78 dodos avant Patrick, on en a jamais été aussi près !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Enfin n'oubliez pas qu'à chaque écoute, chaque stream et chaque vente de 45 tours collector, la chanson ''Coeur'' de Clara Luciani rapporte de l'argent à la Maison des Femmes qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, alors mettez-la dans vos playlists, c'est bon pour les oreilles et pour le karma !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

à réécouter Clara Luciani

Bonne journée, et n'oubliez pas de chanter !