Découvertes dans les Savoie à Manigod

En été, Manigod est un véritable terrain de jeu pour la randonnée familiale ou sportive ! Du vélo, du trail, du VTT, une piscine,... ici on se dépense, on s’amuse et on se détend

Le village de Manigod - ©Mathilde Sauvage

Du village à la station, il n’y a pas de place pour l’ennui à Manigod . Les invités de découvertes dans les Savoie Louis Bernard Granger, manigodin célèbre pour sa fabrication de paret traditionnel en bois. L'histoire du paret

Stéphane Veyrat, président du club des sports pour l'axe activité et sport

Eric Favre fromager expert de la manigodine

Edouard Loubet, chef gastronomique qui prépare les Bocuse d'or. Le restaurant le Grizzly

Mathilde Sauvage, responsable promotion à l'office de tourisme de Manigod