Découvertes dans les Savoie, Chamonix

Découvertes dans les Savoie, Saint Gervais

Entre 9h et 11h nous partons à la découverte de Saint Gervais, au pied du Mont-Blanc. Depuis les thermes et le Fayet nous remonterons au cœur de la commune en passant par l'office de tourisme. Et nous irons aussi en balade au delà du domaine skiable de la station.