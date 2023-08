Découvertes dans les Savoie, les Alpes du Leman

La Rosière Montvalezan en Haute-Tarentaise, sur la route du col du Petit St Bernard, aux portes du val d'Aoste

Ici, le tarin flirte avec l'Italie, l'espace San Bernardo est baigné de soleil, et depuis son site en balcon, on domine la vallée de Haute-Tarentaise : bienvenue à La Rosière ! Entre VTT, fête des clarines, produits locaux et bulles de savon, on découvre les charmes de cette station village.