Découvertes dans les Savoie : Megève

La mythique station de nos pays de Savoie !

- Caroline Denat, nouvelle directrice du tourisme et du développement économique pour Megève- Edouard Epertet, directeur évènementiel et culturel pour la commune de Megève** - Thierry Guinot, président du bureau des guides de Megève pour le canyoning et les activités sportives de plein air- Béatrice Joly-Pottuz de la bijouterie familiale Joly-Pottuz pour le savoir-faire et les traditions des Croix de Megève**