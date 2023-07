Le Haut-Giffre, cinq territoires au patrimoine naturel exceptionnel

5 territoires, des forêts, lacs, rivières sauvages, une tradition pastorale, le Grand Massif, des rando et un patrimoine naturel exceptionnel, on découvre le territoire de la vallée du Haut-Giffre : rafting, le pain de Biopain, la menuiserie avec l'asso du Mont Paret et autres pépites. Bienvenue !

Sixt, territoire du Haut-Gifffre - Thomas Garcia pour la Communauté de Communes des Montagnes du Gifffre

Plus d'infos sur Le Haut-Giffre ICI Découvertes dans les Savoie, tous les jours de 9h à 11h, bienvenue sur notre territoire. Ecoutez l'émission en podcast ! Tout l'été, du lundi au vendredi, on s'offre deux heures à la découverte d'un territoire de Savoie ou Haute-Savoie, pour mettre en avant ses richesses naturelles, touristiques, sportives, gastronomiques… Office de tourisme, idées balades, patrimoine, plein air, gastronomie, métier et artisanat, nos invités dévoilent leur savoir-faire et coups de cœur sur leur territoire.